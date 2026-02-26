Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (6:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Барков
Александр Барков globallookpress.com

«Было хорошее начало, забили два гола, но потом случилось ненужное удаление — соперник сравнял счет и динамика игры поменялась.  Третий период приходилось играть по счету, большинство сработало, а потом довели дело до победы.  Игра не понравилась по содержанию.  Скорее всего, у игроков было недостаточно мотивации полностью выкладываться в этом матче.  Нужно над этим работать», — цитирует Баркова «Матч ТВ».

«Спартак» с 68 баллами занимает 8-е место в Западной конференции.