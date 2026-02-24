Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Козырев
Андрей Козырев globallookpress.com

«Интересный матч.  Игра проходила с переменным успехом.  В концовке соперник был свежее, но мы были успешнее в овертайме.  Хорошая победа для нас.  Играли с лидером нашего чемпионата, и мы убедились в этом сегодня.

Не сказал бы, что мы опережали соперника.  Были моменты, когда "Металлург" здорово играл, были подобные отрезки и у нас.  Да, это четвертая игра на выезде, но победили сегодня за счет командной игры», — приводит слова Козырева «Матч ТВ».

«Северсталь» с 80 очками занимает второе место в Западной конференции.