Инсайдер Джефф Марек сообщил, что «Флорида Пантерз» рассматривает возможность обмена своего вратаря Сергея Бобровского в «Сан-Хосе Шаркс».

Сергей Бобровский globallookpress.com

По данным источника, основными причинами для такого обмена могут стать низкие шансы «Пантерз» на выход в плей-офф, а также истечение контракта 37-летнего российского голкипера в конце текущего сезона. «Шаркс» заинтересованы в создании сильной вратарской пары с участием Бобровского и молодого Ярослава Аскарова, которого они видят в качестве основного вратаря в будущем.

Бобровский присоединился к «Флориде» в 2019 году и дважды выиграл Кубок Стэнли с этой командой. В текущем сезоне он провел 40 матчей, одержал 21 победу, из которых 3 — всухую. Его средний процент отраженных бросков составляет 87,1%, а коэффициент надежности — 3,13.