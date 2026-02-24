Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал шансы «Амура» на попадание в плей-офф Кубка Гагарина по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, в состоянии. Особенно, если они будут дальше продолжать играть в том же стиле, что и с "Авангардом". Плюс у них есть преимущество в том, что многие команды их недооценивают, да и играть в их часовом поясе гораздо сложнее. Соперники сонные могут выходить, и у "Амура" появляется возможность забрать очки. Разница с "Сибирью" небольшая, тем более не могу сказать, что "Сибирь" фантастический хоккей показывает. "Амур" в состоянии их догнать и перегнать», — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

«Амур» с 51 баллом после 59 встреч занимает девятое место в Восточной конференции, отставая от идущей на восьмой строчке «Сибири» на 6 очков при наличии игры в запасе у хабаровчан.