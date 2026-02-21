СКА и ЦСКА готовятся к очередному матчу в КХЛ.  Игра, назначенная на 21.02.2026, обещает стать весьма интересной.  Старт трансляции — в 17:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: ЦСКА — СКА 3:2.  Как сложится игра в этот раз?

  • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.88.
  • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.
  • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

  • СКА:
  • Ничья:
  • ЦСКА:

Где смотреть онлайн СКА — ЦСКА?

