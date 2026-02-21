СКА и ЦСКА готовятся к очередному матчу в КХЛ. Игра, назначенная на 21.02.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: ЦСКА — СКА 3:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.88 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

СКА:

Ничья:

ЦСКА:

Где смотреть онлайн СКА — ЦСКА?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.