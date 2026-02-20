Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос про спад результативности команды. Хоккеист отметил, что у всех есть взлеты и падения.

Александр Овечкин globallookpress.com

«У нас бывают взлеты и падения. Дело не только во мне. Вы видите, что у всех, возможно, были небольшие трудности, потому что в прошлом году мы забивали по пять-шесть голов за игру, и это было легко.

Сейчас же нам приходится искать способ забить, и я надеюсь, что этот перерыв нам поможет и мы будем играть намного лучше», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин в 59 играх забил 22 гола и сделал 26 результативных передач.