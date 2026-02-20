Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о победе над «Автомобилистом» (5:2).

Олег Браташ globallookpress.com

«Мы рады победе. Они у нас такие редкие, что забываешь это прекрасное победное чувство. У нас были хорошие игры, которые мы никак не могли довести до победы. Сегодня, слава богу, у нас это получилось. Ну и порадовало содержание и настрой ребят, их самоотверженность. Хорошо бы это положить на регулярную основу. А то у нас как‑то получаются шатания. То выдадим хорошую игру с хорошим настроем, то потом проваливаемся. Хотелось бы таких качелей избегать. Но это дело времени, у нас строится новая команда с прицелом на будущее. Сейчас нам главное — понимать, на кого опираться в дальнейшем. На кого рассчитывать и с кем строить эту новую команду», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 40 баллами занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 68 очками расположился на четвертой строчке в турнирной таблице.