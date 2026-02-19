34-летний российский форвард Артемий Панарин рассказал о своих впечатлениях от первой тренировки в новом клубе — «Лос-Анджелес Кингз».

Артемий Панарин globallookpress.com

«Из-за довольно долгого перерыва было немного сложно с физической подготовкой, но было весело. Олимпийский перерыв дает мне время познакомиться с ребятами и провести пару тренировок. Обычно ребята, которых обменивают играют на следующий день на другом конце страны, поэтому мне так проще», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс», где Панарин был одним из лидеров нападения на протяжении шести лет, обменял его в «Лос-Анджелес Кингз». С новым клубом он подписал двухлетний контракт на 11 миллионов долларов в год, что сопоставимо с его зарплатой в предыдущей команде.