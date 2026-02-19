Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Северстали» (2:3 Б).

«Интересный, остросюжетный матч, который заставил зрителей пережить массу эмоций. Были моменты в те и другие ворота. Хороший овертайм, все решилось по буллитам. Отметил ребят, очень важно для команды отмечать заслуги, когда команда играет до конца. Очко всегда лучше, чем ноль очков, поэтому в этом плане будем довольны тем, что получили.

Две остроатакующие команды, но забиваем друг другу немного? Игра вратарей превосходная, что у нас, что у «Северстали». Можем создавать шедевры, хорошие моменты, но на пути окажется игрок, который проводит матч жизни. Надеюсь, оставим голы на следующий наш матч и порадуем хорошим счетом.

В конце выпустил молодых Короткого и Полякова? В этой команде нет уже молодых. Не хотим, чтобы было оправдание, что одному 21, другому 20. Рады, что ребята растут, приобретают колоссальный опыт, который никак не приобрести в тренировках. В овертайме могли забить хороший гол. Наберемся терпения и будем надеяться, что они будут радовать болельщиков«, — цитирует Ларионова "Матч ТВ".

После этого матча СКА занимает 7-е место в таблице Запада с 65-ю очками в активе. В следующем поединке питерцы сыграют против ЦСКА 21-го февраля.