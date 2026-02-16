Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (3:1).

Андрей Козырев — главный тренер «Северстали» t.me/hcseverstal

«Нам противостоял сильный и организованный соперник.

Тяжелая игра, ключевым моментом стал второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений, тем самым отодвинуть игру от ворот и получить преимущество в матче», — приводит слова Козырева «Матч ТВ».

После этого матча «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Запада с 74 очками в активе. Череповчане обеспечили себе место в плей-офф. В следующем матче «Северсталь» сыграет против СКА 18-го февраля.