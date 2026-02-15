Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался по итогам матча против «Автомобилиста» (1:8).

«Бывают такие игры.  Если посмотреть статистику матчей и счет, то должно быть в обратную сторону.  Но сегодня такой день.  Я так предполагаю, это из‑за того, что поменяли корреспондента перед матчем.  В свое время был рыжий бородатый парнишка.  А тут вдруг девочку черненькую поставили.  Всё с этого началось.

Но это шутки.  Скажу парадоксальную вещь — у нас весь сезон складывается ровно.  Хотя иногда бывают такие сложные моменты.  Я ждал, когда такой момент настанет, что надо из ямы выкарабкиваться.  Не скажу, что мы сегодня в яму попали.  Но такое тяжелое поражение надо пережить.  Ничего страшного не произошло.  Надеюсь, команда правильно это воспримет.  Тем более не скажу, что ноги не бежали и совсем ничего не получалось.  Но их такой ситуации надо будет с достоинством выходить», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Несмотря на поражение «Металлург» уверенно лидирует в Восточной конференции с 87 очками после 54 матчей.  «Автомобилист» (66) пока четвертый после 55 игр.