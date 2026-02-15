Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался по итогам матча против «Автомобилиста» (1:8).

Андрей Разин globallookpress.com

«Бывают такие игры. Если посмотреть статистику матчей и счет, то должно быть в обратную сторону. Но сегодня такой день. Я так предполагаю, это из‑за того, что поменяли корреспондента перед матчем. В свое время был рыжий бородатый парнишка. А тут вдруг девочку черненькую поставили. Всё с этого началось.

Но это шутки. Скажу парадоксальную вещь — у нас весь сезон складывается ровно. Хотя иногда бывают такие сложные моменты. Я ждал, когда такой момент настанет, что надо из ямы выкарабкиваться. Не скажу, что мы сегодня в яму попали. Но такое тяжелое поражение надо пережить. Ничего страшного не произошло. Надеюсь, команда правильно это воспримет. Тем более не скажу, что ноги не бежали и совсем ничего не получалось. Но их такой ситуации надо будет с достоинством выходить», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Несмотря на поражение «Металлург» уверенно лидирует в Восточной конференции с 87 очками после 54 матчей. «Автомобилист» (66) пока четвертый после 55 игр.