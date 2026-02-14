В матче мужского олимпийского турнира по хоккею в Милане сборная Швеции одержала победу над оппонентами из Словакии со счетом 5:3.

Элиас Петтерссон globallookpress.com

Уже на восьмой минуте матча нападающий шведской команды Йоэль Эрикссон Эк открыл счет. На девятой минуте Юрай Слафковски сократил отставание. Однако на 28-й минуте Адриан Кемпе снова вывел сборную Швеции вперед. Словакия сумела восстановить равенство благодаря голу Мартина Герната на 30-й минуте.

На 35-й минуте Элиас Петтерссон вновь вывел шведскую команду вперед. Через три минуты он же оформил дубль, забив четвёртый гол. На 52-й минуте Лукас Рэймонд увеличил преимущество Швеции до двух шайб. В конце матча Далибор Дворски сократил отставание сборной Словакии, забив один гол, но это не изменило итоговый результат — 5:3 в пользу Швеции.