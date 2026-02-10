Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«Откровенно говоря, игра не получилась у всей команды. Соперник на полтакта был быстрее. Много ошибались. До удаления были какие‑то шансы, но после удаления все перевернулось окончательно. Установка на игру не была выполнена, проиграли мы по делу. Думаю, "Металлург" принял правильное решение не ставить игроков после Матча звезд. Наши ребята сыграли неудачно, но виноваты не только они, а вся команда. Отговорок искать не надо, мы оказались не готовы к матчу», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 64 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.