Известный российский тренер Илья Воробьев рассказал, почему так долго остается без работы в КХЛ и стоит ли его ждать во главе какого-либо клуба.

Илья Воробьев globallookpress.com

«Журналисты иногда пишут и спрашивают: "Илья Петрович, почему вы без клуба? Разве много в КХЛ главных тренеров, которые дважды выигрывали Кубок Гагарина? " Отвечаю, что не знаю. Во всем мире, наверное, по спортивным качествам выбирают тренеров — кто побеждал, тот востребован. Какие принципы у нас — вопрос. Ладно бы ехали в Россию такие, как Боб Хартли, а то приехали пара канадцев, и те быстро сбежали.

Для меня важнее не столько нынешний статус клуба, сколько то, есть ли у него полноценная идея. Хочет ли он побеждать сейчас, или планирует подняться на новый уровень, или есть цель закрепиться на какой-то позиции, а потом выйти на следующий этап развития.

Нет такого, что "туда не поеду, там меня не устраивает". Была бы нормальная идея, и работать бы давали. Наверное, сейчас люди уже понимают, что быстро команда не строится, нужен минимум сезон. И дело даже не в кредите доверия. Важнее, чтобы у начальства и главного тренера были схожие взгляды. А бывает по-разному», — заявил Воробьев «Чемпионату».

Сейчас Воробьеву 50 лет. Он известен по работе с магнитогорским «Металлургом», СКА и ЦСКА, является двукратным обладателем Кубка Гагарина.