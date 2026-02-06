Известный российский тренер Илья Воробьев рассказал, почему так долго остается без работы в КХЛ и стоит ли его ждать во главе какого-либо клуба.

Илья Воробьев
Илья Воробьев globallookpress.com

«Журналисты иногда пишут и спрашивают: "Илья Петрович, почему вы без клуба?  Разве много в КХЛ главных тренеров, которые дважды выигрывали Кубок Гагарина? " Отвечаю, что не знаю.  Во всем мире, наверное, по спортивным качествам выбирают тренеров — кто побеждал, тот востребован.  Какие принципы у нас — вопрос.  Ладно бы ехали в Россию такие, как Боб Хартли, а то приехали пара канадцев, и те быстро сбежали.

Для меня важнее не столько нынешний статус клуба, сколько то, есть ли у него полноценная идея.  Хочет ли он побеждать сейчас, или планирует подняться на новый уровень, или есть цель закрепиться на какой-то позиции, а потом выйти на следующий этап развития.

Нет такого, что "туда не поеду, там меня не устраивает".  Была бы нормальная идея, и работать бы давали.  Наверное, сейчас люди уже понимают, что быстро команда не строится, нужен минимум сезон.  И дело даже не в кредите доверия.  Важнее, чтобы у начальства и главного тренера были схожие взгляды.  А бывает по-разному», — заявил Воробьев «Чемпионату».

Сейчас Воробьеву 50 лет.  Он известен по работе с магнитогорским «Металлургом», СКА и ЦСКА, является двукратным обладателем Кубка Гагарина.