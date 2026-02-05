КХЛ анонсировала участников конкурсов Матча звезд в Екатеринбурге, который пройдет с 7 по 8 февраля 2026 года.
В первый день будут проведены конкурсы «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Конкурс капитанов». Во второй день — «Сила броска», «Конкурс вратарей» и «Хоккейный кёрлинг».
За победу в конкурсе «Круг на скорость» будут бороться: Герман Точилкин (U23 Stars, «Нефтехимик»), Даниэль Спронг (World Stars, «Автомобилист»), Даниил Пыленков (RUS Stars, «Динамо» Москва) и Роман Горбунов (Ural Stars, «Автомобилист»).
В «Конкурсе капитанов» примут участие: Прохор Полтапов (U23 Stars, ЦСКА), Сэм Энас (World Stars, «Динамо» Мн), Александр Радулов (RUS Stars, «Локомотив») и Егор Яковлев (Ural Stars, «Металлург»).
В соревновании «Сила броска» выступят: Даниил Орлов (U23 Stars, «Спартак»), Митчелл Миллер (World Stars, «Ак Барс»), Дамир Шарипзянов (RUS Stars, «Авангард») и Григорий Дронов (Ural Stars, «Трактор»).
«Конкурс вратарей» объединит: Дмитрия Гамзина (U23 Stars, ЦСКА), Зака Фукале (World Stars, «Динамо» Мн), Филиппа Долганова (RUS Stars, «Нефтехимик») и Владимира Галкина (Ural Stars, «Автомобилист»).