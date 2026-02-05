Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес».

«Это его выбор, у него было много предложений. Наверное, это самое лучшее предложение и условия. Панарин уже опытный игрок, знает, где, чего и как происходит в лиге. Для него это будет лучше. Лучше играть, чем не играть. Если клуб его забрал себе, значит его хотят. Видят будущее с ним, построение новой команды, которая пойдёт за Кубком Стэнли.

Сможет ли с Панариным "Лос-Анджелес" выиграть Кубок Стэнли? Ну, не с ним одним, это часть построения команды. У них много молодых и перспективных ребят, они строят команду, нужно время. Мастерства у него не отнять, он опытный игрок, и думаю, что он им поможет в достижении этой цели», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

В среду «Рейнджерс» обменял Панарина в «Лос‑Анджелес» на форварда Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта‑2028.

Российский хоккеист подписал контракт с калифорнийским клубом до конца сезона‑2027/28 со среднегодовой зарплатой в размере 11 миллионов долларов.