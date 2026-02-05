Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отпраздновал в игре с «Бостон Брюинз» (5:4 Б) свою 450‑ю победу в регулярке НХЛ.

Сергей Бобровский globallookpress.com

По данным пресс-служба НХЛ, российский вратарь обновил рекорд лиги по наименьшему числу матчей, потребовавшихся для достижения 450 побед.

Для этого достижения ему потребовалось провести на льду 793 встречи. Прежний рекорд принадлежал Марку-Андре Флери, который достиг этого рубежа за 816 матчей.

Всего же количеству побед в регулярном чемпионате НХЛ лидирует Мартин Бродер, который является трехкратным обладателем Кубок Стэнли и имеет 691 победу.