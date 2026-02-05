«Авангард» с 76 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 64 баллами закрепился на четвертой строчке в турнирной таблице.

Омичи на сегодняшний матч вышли без главного тренера Ги Буше, которого сменил Дейв Барр.

У гостей дублем отличился Роман Горбунов (12', 63), еще одна шайба на счету Александра Шарова (59').

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (22') и Эндрю Потуральски (39').

«Авангард» на своем льду потерпел поражение от «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

2.04

Прогнозы•Сегодня 19:30 Шанхайские Драконы — ЦСКА. Прогноз и ставка ЦСКА уверенно справится с «драконами»

Хоккей•Сегодня 20:01 «Северсталь» — СКА: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 18:57 «Авангард» — «Автомобилист»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 21:12 «Локомотив» — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•03/02/2026 20:18 «Лада» — «Металлург»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•Вчера 16:20 Хоккей на ОИ-2026: американки переедут соперниц, а швейцарцы зажгут среди мужчин

Хоккей•02/02/2026 09:30 Неделя КХЛ: «Металлург» Мг вышел в плей-офф, «Динамо» Минск отдалилось от лидеров Запада

Хоккей•30/01/2026 18:24 К Овечкину, Кейну или в Калифорнию: в какой клуб НХЛ перейдёт Панарин?

Хоккей•26/01/2026 09:49 Неделя КХЛ: «Торпедо» — в погоне за лидерами, «Нефтехимик» — вблизи топ-4 Восточной конференции

Хоккей•26/01/2026 08:00 Допрыгались: Кузнецов в «СЮ», Спронг в «Авто» и еще 10 топ-сделок в КХЛ сезона-2025/26

Выбор читателей

Футбол•03/02/2026 13:27 Итоги трансферного января: «Ман Сити» и «Астон Вилла» — короли рынка, «Ливерпуль» — главный неудачник

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Футбол•02/02/2026 17:35 Трансферный дайджест. 27 января — 2 февраля

Футбол•31/01/2026 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Футбол•30/01/2026 19:55 Терпение по-мерсисайдски: почему «Ливерпуль» не собирается увольнять Арне Слота

Самое интересное

Футбол•20/01/2026 12:40 «Паненка» в руки, кража полотенца и драка журналистов: хроника безумного финала Кубка Африки

Футбол•19/01/2026 16:55 Реалити-шоу на «Месталье»: каким тренером был Гари Невилл?

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Бои•19/01/2026 14:57 Проспекты из СНГ: 8 бойцов, за которыми стоит следить в 2026 году