«Авангард» на своем льду потерпел поражение от «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (22') и Эндрю Потуральски (39').
У гостей дублем отличился Роман Горбунов (12', 63), еще одна шайба на счету Александра Шарова (59').
Омичи на сегодняшний матч вышли без главного тренера Ги Буше, которого сменил Дейв Барр.
«Авангард» с 76 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 64 баллами закрепился на четвертой строчке в турнирной таблице.