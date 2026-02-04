В домашней встрече с «Баффало», завершившейся победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3, Кучеров отметился тремя голевыми передачами. Благодаря этому он довёл общее число ассистов в лиге до 698 и обошёл Сергея Фёдорова , у которого было 696 результативных передач.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на третью строчку в списке самых результативных ассистентов в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди российских хоккеистов.

