Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на третью строчку в списке самых результативных ассистентов в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди российских хоккеистов.
В домашней встрече с «Баффало», завершившейся победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3, Кучеров отметился тремя голевыми передачами. Благодаря этому он довёл общее число ассистов в лиге до 698 и обошёл Сергея Фёдорова, у которого было 696 результативных передач.
Возглавляет рейтинг российских ассистентов НХЛ форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (862 передачи), вторую позицию занимает нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (751).