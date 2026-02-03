Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин больше не числится в списке травмированных, информирует пресс-служба казанского клуба.

Альберт Яруллин globallookpress.com

Последний раз 32-летний хоккеист выходил на лёд в матче регулярного чемпионата КХЛ 21 сентября против «Авангарда». После той встречи Яруллин был переведён в лазарет, а в начале октября ему потребовалось хирургическое вмешательство.

В текущем сезоне-2025/26 защитник принял участие в шести играх, не набрав очков, при показателе полезности «+2».

За карьеру в КХЛ Яруллин провёл 725 матчей, записал на свой счёт 220 результативных баллов (58 шайб и 162 передачи) и стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.