Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал волевую победу своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:2 Б).

Ярослав Люзенков — главный тренер «Сибири» t.me/hockeyclubsibir

«Могу только сказать спасибо ребятам, что не выключились после двух пропущенных голов, а, наоборот, добавили.

Были хорошие моменты, когда мы накрывали соперника в зоне. Чувствовали, что можем вытащить игру, особенного после первого забитого гола. Молодцы, доработали до конца», — передает слова Люзенкова Чемпионат.

После этого матча «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 51-м очком в активе. В следующем матче команда сыграет против «Нефтехимика» 4-го февраля.