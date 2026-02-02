Главный тренер «Амура» Александр Андриевский считает, что его команде против «Барыса» (4:2) повезло в том, что соперник не смог воспользоваться провалом в третьем периоде.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Тяжелая игра, хоть она и не складывалась так. Вязкий хоккей был в первых двух периодах, большим преимуществом не владели, но удалось забить больше соперника на две шайбы. На третий период вышли неготовыми, видимо просто доигрывать, все встали. Не умаляю достоинств "Барыса", но мы просто встали. 16 бросков по воротам дома — никуда не годится. Очень хорошо, что мы победили.

Побеждали 3:1, вышли доигрывать и перестали работать, интересоваться зоной соперника. Ждали финальной сирены, чтобы пойти по домам. Все 60 минут надо выкладываться. Когда Зинэтула Билялетдинов тренировал "Ак Барс", если они вели 2:0, это была гарантированная победа, потому что они работали дальше до конца игры. А мы подумали, что "Барыс" отдал нам матч уже после второго периода», — сказал после игры тренер «Амура» «Матч ТВ».

В настоящее время «Амур» идет девятым в таблице «Востока» с 45 очками. Следующим соперником команды станет «Торпедо», с которыми придется играть в гостях 4 февраля.