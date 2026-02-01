Защитник и капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о последних неудачах команды.

Игорь Ожиганов globallookpress.com

«Ответственность, дисциплина, неумение сыграть по счету — вот наши проблемы, когда мы ведем 4:1, 3:1. Если посмотреть на те игры, то в плей-офф это выигранные матчи. Правильная игра, строгая и надежная оборона — это первоначальные вещи. Мы нервничаем, психуем, нагнетаем, при игре пять на пять или пять на четыре не можем войти в зону. Есть такие эмоциональные качели, не говорю в оправдание, но надо работать.

Как я уже сказал в раздевалке, наверное, болельщикам не понравятся эти слова, но сегодня было не стыдно посмотреть друг другу в глаза. За один день и ночь ничего не исправишь, но как ребята вышли заряженные, бились — это впечатлило. Если за это зацепиться от игры к игре, закрутить таким образом гайки, то ситуацию можно исправить.

Киньте камень в того, кто не грешен. Тяжелая ситуация, я с болельщиками раньше встречался, разговаривал», — приводит слова Ожиганова ТАСС.

Динамо« в настоящий момент располагается на седьмой позиции в Западной конференции с 60-ю баллами.