Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:5

В составе победителей забросили шайбы Энтони Манта (дважды), Ноэль Аччари (дважды), Рикард Ракелль и Бенжамин Киндел. Российские игроки Егор Чинахов и Евгений Малкин не смогли отметиться голами.

За «Рейнджерс» забили Алекси Лафреньер (дважды) и Винсент Трочек (дважды), а также российский защитник Владислав Гавриков, который также отдал результативную передачу.

«Питтсбург» продолжил победную серию, одержав шестую победу подряд. В то же время «Рейнджерс» потерпели шестое поражение за последние семь матчей.

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:2

Победу принесли голы Моргана Фроста (1+1), Джоэля Фараби и российского нападающего Матвея Гридина. Защитник Ян Кузнецов не набрал очков.

У проигравших отличились Уилл Смит и Адам Годетт. Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин не смогли забросить шайбы. Ярослав Аскаров не участвовал в игре.

«Флорида» — «Виннипег» — 1:2

Ээту Луостаринен забил гол за «Флориду», а российский вратарь Сергей Бобровский отразил 19 бросков.

За «Виннипег» шайбы забросили Коул Перфетти и Марк Шайфли. Российский защитник Владислав Наместников не внес вклада в результативность команды.

«Вашингтон» — «Каролина» — 4:3 ОТ

В составе победителей отличились Джастин Сурдиф, Джейкоб Чикран, Дилан Строум и Хендрикс Лапьер, забившие голы. Российский нападающий Александр Овечкин не смог набрать очки в этой игре. Его белорусский партнёр по команде Алексей Протас отметился двумя результативными передачами.

У гостей шайбы забросили Марк Янковски, Себастьян Ахо и Шейн Гостисбер. Игроки российской сборной Александр Никишин (-1) и Андрей Свечников (+1) не смогли набрать очков в этом матче.

Стоит отметить, что в ходе игры команда из столицы CША смогла отыграться, сократив отставание с 0:3.

«Баффало» — «Монреаль» — 2:4

В составе победителей шайбами отметились Коул Кофилд ( дубль), Юрай Слафковский и Оливер Капанен. Отметим, что Кофилд также отдал ассист, записав три очка по итогам матча.

У хозяев результативными действиями отметились Ной Эстлунд и Оуэн Пауэр. «Баффало» потерпело поражение после пяти побед к ряду.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 38 бросков в ходе матча. В составе хозяев забросили шайбы Мэтью Барзал, Мэттью Шефер и Жан-Габриэль Пажо.

За гостей отличились Филип Форсберг (два гола), Мэттью Вуд и Роман Йози. Максим Шабанов, также выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс», не смог забить.

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 4:1

Американский форвард и капитан «Оттава» Брэди Ткачак набрал три очка в поединке, забросив шайбу и отдав две передачи. Еше по шайбе на свой счет записали Дилан Козенс, Шейн Пинто и Тим Штюцле.

У «Нью-Джерси» единственную шайбу в поединке забросил Тимо Майер. «Оттава» одержала третью победу к ряду, а «Нью-Джерси» потерпел третье поражение в последних четырех встречах.

«Сейнт-Льюис» — «Каламбус» — 3:5

В составе хозяев шайбы забросили Джимми Снаггеруд, Йонатан Берггрен и Тайлер Такер.

У гостей отличились Исак Лундестрем, Дентон Матейчук, Кент Джонсон, Дэймон Сиверсон и Мэйсон Марчмент. Кирилл Марченко ассистировал при пятом голе.

Российские игроки Павел Бучневич, Алексей Торопченко («Блюз»), Егор Замула, Иван Проворов и Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.

«Ванкувер» — «Торонто» — 2:3 ПБ

В составе хозяев шайбы забили Юнатан Леккеримяки и Том Вилландер. За гостей голами отметились Макс Доми и Николя Руа. В послематчевых буллитах капитан «Торонто» Остон Мэттьюс принес команде победу.

«Юта» — «Даллас» — 2:3

За «Юту» дубль в поединке оформил Кайлер Ямамото. За «Даллас» шайбы забили Мэтт Дюшен, Томас Харли и Уайатт Джонстон. Для «Юты» это третье поражение в последних четырех матчах, «Даллас» продлил серию побед до четырех встреч.

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:7

В матче за «Эдмонтон» забросили шайбы Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джек Рословик.

За «Миннесоту» отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло, Куинн Хьюз, Владимир Тарасенко, Тайлер Питлик и Брок Фэйбер.

Российский форвард «Миннесоты» Яков Тренин сделал результативную передачу, а другой россиянин, Данила Юров, очков не набрал.

«Вегас» — «Кракен» — 2:3

В матче «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен» заброшенными шайбами выделились Иван Барбашёв и Митчелл Марнер из «Вегаса», а также Ээли Толванен, Джаред Макканн и Каапо Какко из «Сиэтла».

Павел Дорофеев, российский форвард «Голден Найтс», не смог отметиться результативными действиями в этом поединке.