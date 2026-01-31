Предстоящая встреча выглядит серьёзным испытанием для минчан. «Металлург» находится на пике формы, отличается высокой реализацией и стабильно контролирует темп игры, особенно на своём льду. «Динамо» же вынуждено искать баланс между обороной и атакой в условиях выездного кризиса и кадровых потерь. При текущих вводных матч, скорее всего, пройдёт под диктовку хозяев, для которых это ещё одна возможность укрепить лидерство в регулярном чемпионате, тогда как «зубрам» важно прежде всего избежать провалов и сохранить турнирные позиции

29' Вовченко справа бросал, но попал прямо в Фукале, тот со второй попытки зафиксировал шайбу.

29' В холостую прокатались магнитогорцы в первую минуту большинства.

28' Пятое удаление у минчан: на этот раз за подножку малым штрафом наказан Павел Воронов.

26' Гоооол!!! 2:1. Потеряли шайбу хозяева в чужой зоне, Виталий Пинчук укатился на рандеву со Смолиным, переложил шайбу на неудобную руку и обыграл вратаря!

25' Орехов заблокировал бросок Галиева.

24' Липский слева в ближний угол бросал, но попал в Смолина.

24' Энас в дальний угол бросал, но Смолин отбил шайбу.

23' В полном составе минчане.

23' Спасает Фукале минчан от разгрома: сначала с броском Барака с пятака справился, а затем парировал опасный выстрел Канцерова.

22' Пресс бросал, но попал в партнёра по команде.

21' Яковлев со средней дистанции бросал, но прямо по позиции Фукале.

21' Четвёртое удаление у минчан: Николас Мелош наказан за удар клюшкой.

21' Канцеров опасно бросал, но Фукале выручил.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

20' Первый период окончен. Лучше играют магнитогорцы и вполне по делу ведут в две шайбы. У минчан пока мало, что получается!

20' Гоооооол!!! 2:0. Петунин обманул всех, получил он за воротами передачу от Даниила Вовченко, всем своим видом показал, что будет двигаться дальше, но резко остановился и вернул шайбу Вовченко, который практически с острого левого угла бросил в створ и умудрился попасть мимо Фукале.

20' Третье удаление у гостей. За игру высоко поднятой клюшкой малым штрафом наказан Кирилл Воронин.

20' Пошла последняя минута периода.

19' Фёдоров от левого борта бросал в ближний угол, но Фукале зафиксировал шайбу.

18' В полном составе гости.

18' Канцеров из опасной позиции бросал, но мимо створа шайба пролетела.

18' Ткачёв из центра правого круга вбрасывания на пятак закинул шайбу, но никто не дотянулся до неё.

17' Вовченко бросил в створ, но отразил шайбу Фукале.

17' Удаление у гостей, в одностороннем порядке: за грубость наказан малым штрафом Илья Усов.

17' Потасовка у нас: Усов и Канцеров сцепились у борта. Еле разняли их.

16' Более четырёх минут идёт игра без пауз.

15' Липский бросал в створ, но Смолин блином отразил шайбу.

14' Два броска Орехова заблокировали гости.

14' В равных составах команды.

13' Дважды бросал Яковлев, сначала мимо створа, а затем его выстрел заблокировал Усов.

12' Дважды выручил Фукале, сначала справился с броском Силантьева, а затем и с выстрелом Канцерова.

12' Первое удаление в матче: Николас Мелош наказан за удар клюшкой. В большинстве 2 минуты проведут магнитогорцы.

11' Михайлис сделал от левого борта передачу под бросок Яковлеву, тот щёлкнул от синей линии, но его заблокировал Стась.

10' Пинчук рвался к воротам хозяев вдоль правого борта, но помешал ему защитник акцентированно бросить, в итоге Смолин без проблем зафиксировал шайбу.

09' Снова Паливко стреляет в створ, но Фукале надёжен — фиксирует шайбу.

09' Исхаков бросил выше створа ворот.

08' Паливко бросал, но Фукале среагировал.

07' Гоооооол!!!! 1:0. Сам всё сделал Владимир Ткачёв, который развернулся в центральной зоне, на вираже ушёл от Лиможа, выкатился на рандеву с Фукале и точно бросил в створ. У Силантьева ассист.

06' 2 в 1 убегали минчане, Энас не стал делать передачу и бросил, но не попал в створ.

05' Петунин слева бросал в ближний угол, но Фукале парировал.

04' Галиев справа бросал с ближнего угла, но Смолин надёжен и зафиксировал шайбу.

03' Остановок в матче ещё не было!

03' Равная игра, но пока без ворот!

01' Маклюков нанёс первый бросок в матче, но не попал в створ.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

14:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

14:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

14:20 Основные вратари: Александр Смолин и Закари Фукале.

14:15 Главный судья: Павел Овчинников (Орск, Россия); Главный судья: Александр Сергеев (Жуковский, Россия); Линейный: Илья Колясников (Нижний Тагил, Россия); Линейный: Роман Славиковский (Тверь, Россия).

14:10 Матч пройдёт на «Арене-Металлург» (Магнитогорск, Россия), вместимостью 7700 зрителей.

Стартовые составы команд

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Егор Коробкин.

Динамо Минск: Закари Фукале, Василий Демченко, Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Кристиан Хенкель, Тай Смит, Брэди Лайл, Павел Воронов, Даррен Диц, Сэм Энас, Даниил Липский, Алекс Лимож, Сергей Кузнецов, Андрей Стась, Кирилл Воронин, Егор Карабань, Николай Салыго, Егор Бориков, Илья Усов, Виталий Пинчук, Никита Пышкайло, Станислав Галиев.

Металлург

«Металлург» уверенно движется к историческому для клуба Кубку Континента и на данный момент выглядит самой стабильной командой лиги. Магнитогорцы удерживают первое место в сводной таблице КХЛ, опережая ближайшего преследователя на девять очков, а в последних 11 матчах одержали 10 побед. Со старта сезона команда Андрея Разина лишь однажды проигрывала два матча подряд, а в январе потерпела всего одно поражение — от «Сибири» (1:2), сразу же реабилитировавшись серией побед. В игре с «Трактором» (3:2) «сталевары» не только гарантировали себе участие в плей-офф, но и первыми в сезоне преодолели отметку в 200 заброшенных шайб — показатель, недостижимый для команды даже за весь прошлый регулярный чемпионат. При этом кадровая стабильность остаётся сильной стороной «Металлурга»: против челябинцев Андрей Разин сделал лишь одну точечную замену, а вернувшийся в состав Даниил Вовченко сразу же отметился результативной передачей, набрав 300-е очко в карьере.

Динамо Минск

Минское «Динамо» подходит к матчу на фоне спада, который особенно заметен на фоне мощного старта сезона. В последних 11 матчах команда Дмитрия Квартальнова выиграла лишь четырежды, потерпев при этом серию чувствительных поражений, включая самое крупное в 2026 году — 1:4 от «Сибири». Эти неудачи стоили «зубрам» второй строчки Запада: минчан обошла «Северсталь», и теперь на счету «Динамо» 66 очков против 68 у череповчан. Особую тревогу вызывает гостевая форма — минский клуб занимает лишь седьмое место в конференции по игре на выезде, набирая менее одного очка за матч, а в 2026 году проиграл шесть из восьми гостевых встреч. Дополнительные сложности создают кадровые потери в обороне: команда вынуждена обходиться без Джошуа Брука и Уэлле Ксавье. На фоне этих проблем позитивной новостью стало приглашение Вадима Шипачёва на Матч звёзд КХЛ — для форварда это седьмое участие и ещё один шаг к исторической отметке в 1000 очков в лиге.

Личные встречи

За время выступлений в КХЛ команды провели 33 очных матча. Подавляющее преимущество на стороне «Металлурга», который одержал 24 победы при девяти успехах минчан. Если сузить выборку до последних пяти сезонов, то из восьми встреч шесть остались за магнитогорцами. Более того, «Металлург» выиграл четыре последних матча подряд, а на своём льду остаётся непобеждённым в играх с «Динамо» с 2018 года — серия насчитывает семь матчей. В прошлом регулярном чемпионате команда Андрея Разина дважды уверенно обыграла соперника — 2:0 и 4:1.

