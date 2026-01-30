«Магнитка» не потеряет очки на домашнем льду

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене Металлург» 31 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 49 матчах «Металлург» Мг заработал 80 очков, с которыми закрепился на 1-м месте Восточной конференции, на 9+ баллов опережая основных конкурентов.

Последние матчи: На прошлой неделе «Металлург» Мг в домашних стенах проиграл «Сибири» (1:2), прервав тем самым серию из восьми побед кряду.

В следующем матче команда Андрея Разина разобралась с «Амуром» (4:2), а в последней встрече забрала победный результат в домашнем дерби с «Трактором» (3:2).

Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Металлург» Мг проводит исключительный сезон. Команда первой обеспечила путевку в плей-офф и с большим запасом лидирует в борьбе за Кубок Контингента.

По итогам 49 матчей число заброшенных шайб «Магнитки» перевалило за 200 — лучший показатель лиги в данный момент. В одиннадцати последних играх южноуральцы допустили всего одну осечку.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Динамовцы из столицы Беларуси провели 50 матчей, в которых заработали 66 очков. В таблице Запада команда занимает 3-ю строчку, на 3 пункта отставая от лидера.

Последние матчи: Два матча из недавних трех «Динамо» Минск провело на своей арене. В рамках первой игры белорусы прибили «Шанхайских Драконов» (6:1).

В другой встрече команда Дмитрия Квартальнова не сумела сломить сопротивление «Салавата Юлаева» (1:2, от). В ходе последнего выезда минчане сгорели «Сибири» (1:4).

Не сыграют: Джошуа Брук, Ксавье Уэлле.

Состояние команды: «Динамо» Минск проводит сложнейший этап сезона: в команде царит не самая благоприятная атмосфера — отсюда вытекают проблемы игрового характера.

На отрезке в одиннадцать матчей коллектив Дмитрия Квартальнова потерпел семь поражений. В трех играх из последних четырех белорусам не удавалось забить больше одного гола.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг добился 10 побед в 11 последних домашних матчах

«Металлург» Мг забивал 4 гола и более в 3 домашних матчах из 5 последних

«Металлург» Мг обыграл «Динамо» Минск в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.39, победа «Динамо» Минск — в 3.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Магнитка» с двух ног влетела в плей-офф, однако вряд ли ее турнирная мотивация пойдет по нисходящей с учетом специфики главного тренера. На домашнем льду уральцы будут добиваться исключительно победного результата.

Ставка: «Металлург» Мг победит за 1.99.

Прогноз: В Магнитогорске состоится матч самых результативных клубов лиги, которым нет смысла запираться в своей зоне в надежде на ошибку соперника. Вероятнее всего, темповой хоккей определит ход этой встречи.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.89.