Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Сиэтла» со счетом 1:5. Нападающий поразил ворота соперника, забив 919-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Думаю, все понимают, что неважно, какой счет. Мы не собираемся останавливаться, и это был важный гол. Но, знаете, у нас был импульс, но мы им не воспользовались.

Когда у нас шайба, мы должны принимать умные решения. Иногда мы смотрим видео и точно знаем, что нам нужно делать. А иногда это просто не срабатывает. Вы можете видеть, как сегодня у нас были отскоки шайбы, и иногда нам нужен был удачный отскок на нашей стороне. Мы должны продолжать бороться и сражаться», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

«Кэпиталз» потерпели шесть поражений в последних семи играх. В следующем матче «Вашингтон» 29 января встретится в гостях с «Детройтом».