Канадский нападающий Райан Спунер станет игроком минского «Динамо». Об этом сообщает журналист СЭ Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

Райан Спунер globallookpress.com

Напомним, что в нынешнем сезоне Спунер выступал за «Шанхайских Драконов», где провел 31 матч, забросил 5 шайб и сделал 15 голевых передач.

После расторжения контракта форвард уехал в чемпионат Швейцарии, где принял участие в 6-и встречах за «Лозанну» и отметился одним ассистом.

Спунер уже выступал за минское «Динамо» с 2019 по 2021 год, а также в сезоне 2022/2023.