Сразу два помощника главного тренера СКА Игоря Ларионова покинули клуб.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«В связи с неудовлетворительными результатами, по решению руководства клуба, тренерский штаб команды покидают Владимир Филатов и Максим Семенов.

СКА благодарит специалистов за работу в главной команде. Они продолжат карьеру в клубной системе», — говорится в сообщении СКА на официальном сайте.

В январе 2025-го 40‑летний Филатов вошел в штаб Игоря Ларионова в «Торпедо», где работал до июня, а потом с ним перебрался в питерский клуб.

41-летний Семенов ранее работал в «Барысе», «СКА-Нева», «Ладе» и молодежной сборной России. В СКА работал с этого сезона.