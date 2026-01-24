Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о целях команды в текущем сезоне.

Филипп Долганов globallookpress.com

«Конечно, это у нас цель-минимум — попасть в плей-офф. А там уже пробиться как можно дальше, как получится. Будет видно по ходу, куда придём, от игры к игре, от раунда к раунду. Сейчас в КХЛ конкуренция более плотная, у всех команд есть шансы.

В том числе замахнуться на Кубок Гагарина, на чемпионство? Давайте загадывать не будем. Всё в этой жизни реально, пойдём от одной задачи к другой, от игры к игре. Постепенно», — цитирует Долганова «Чемпионат».

«Нефтехимик» на данный момент набрал 55 очков после 49 встреч и занимает пятое место в Восточной конференции.