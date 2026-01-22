Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Сибири» (1:2).

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Скажу такую парадоксальную вещь, я рад этому поражению. Конечно, не совсем рад, но когда-то нам должны были сделать вот эту подножку, потому что всё хорошо — тоже нехорошо. А здесь как раз показатель того, что у одних уже начался плей-офф, они вышли дисциплинированные, самоотверженные. Почти 30 бросков на себя поймали, вратарь поймал кураж. И надо было где-то это всё преодолеть.

А мы, в конце концов, получаем дешёвейшее удаление в конце матча, которое и привело к поражению. Поэтому хорошо, что нас носом опустили в это дерьмо. Как раз перед играми плей-офф», — заявил Разин на пресс-конференции.

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице с 76-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Амура» 24-го января.