Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Автомобилиста» (2:1 ОТ).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«Мы ожидали очень тяжелой и равной игры, так и получилось. У нас заканчивается выездная серия, в конце нее каждая игра тяжелая. У них хорошая команда, отличный игрок Спронг.

В последних играх мы перебрасывали соперника, их вратари показывали невероятную игру, как и сегодня. Матч в Уфе мы выиграли, потому что хорошо сыграли в первом и третьем периоде, нам нужна была ментальная перезагрузка, что мы и увидели. Главное, что мы добились положительного результата. Голкипер соперника провел феноменальный матч, но главное, что мы добились результата.

Я обожаю такие игры, это игра уровня плей‑офф», — передает слова Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 67-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Адмирала» 26-го января.