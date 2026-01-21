Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Несмотря на небольшое количество голов, матч получился интересным и зрелищным. Обе команды создавали много моментов. Здорово играли вратари. Мы в первом периоде имели много моментов, чтобы забить. Второй период у нас вышел скомканным. Мы упустили инициативу, отдали шайбу сопернику, пропустили. В перерыве поговорили с ребятами. Трудно начался третий период, мы несколько раз играли в меньшинстве. Ну, а большинство противника мы все прекрасно знаем. Здорово отоборонялись, добавили в конце, забили. А на буллитах здорово сыграли, и отлично действовал Ярослав Озолин.

Делали ли акцент на проблемах "Динамо" в третьих периодах? На тренировках никакие акценты уже не делаются. Надо просто делать упражнения, чтобы ребята были в хорошем физическом тонусе. Все, что было можно, наигрывалось раньше. А сейчас идет только восстановление и поддержание хорошего тонуса. Ну, а в разговорах с игроками обсуждали, что у нас есть шансы и быстрым нападающим надо нагружать противника», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 54 очками занимает пятое место в Восточной конференции.