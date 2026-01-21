Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин
Игорь Гришин globallookpress.com

«Несмотря на небольшое количество голов, матч получился интересным и зрелищным.  Обе команды создавали много моментов.  Здорово играли вратари.  Мы в первом периоде имели много моментов, чтобы забить.  Второй период у нас вышел скомканным.  Мы упустили инициативу, отдали шайбу сопернику, пропустили.  В перерыве поговорили с ребятами.  Трудно начался третий период, мы несколько раз играли в меньшинстве.  Ну, а большинство противника мы все прекрасно знаем.  Здорово отоборонялись, добавили в конце, забили.  А на буллитах здорово сыграли, и отлично действовал Ярослав Озолин.

Делали ли акцент на проблемах "Динамо" в третьих периодах?  На тренировках никакие акценты уже не делаются.  Надо просто делать упражнения, чтобы ребята были в хорошем физическом тонусе.  Все, что было можно, наигрывалось раньше.  А сейчас идет только восстановление и поддержание хорошего тонуса.  Ну, а в разговорах с игроками обсуждали, что у нас есть шансы и быстрым нападающим надо нагружать противника», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 54 очками занимает пятое место в Восточной конференции.