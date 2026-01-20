Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о матче против «Лады» (0:2).

Михаил Кравец globallookpress.com

«Единственное, что опять можно сказать — с нулем голов не выиграть игру. Раз уж не идет шайба, нужно сохранить эти 0:0. Нельзя допускать такие ошибки, которую мы допустили, когда нам забили гол. Надо сыграть более строго, понимая, что осталось пять‑шесть минут до конца матча. К сожалению, здесь мы опять допустили ошибку, и "Лада" сразу реализовала момент. В целом претензии в основном опять к игрокам нападения, которые уже не первый матч играют на ноль», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» располагается на 10-й позиции в таблице Запада с 34 очками в активе. «Барыс» — на 10-й строчке Востока с 39-ю баллами.