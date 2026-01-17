«Миннесота» одержала победу над «Баффало» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Фрагмент матча nhl.com/wild

В основное время матча команды обменялись голами. У хозяев отличились Райан Маклауд на 10-й минуте, Пейтон Кребс на 30-й минуте, Джек Куинн на 31-й и Алекс Так на 36-й минуте.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Маркус Фолиньо на 9-й минуте, Райан Хартман на 19-й минуте, Владимир Тарасенко на 21-й и Куинн Хьюз на 37-й минуте. Две голевые передачи оформил россиянин Кирилл Капризов, а один ассист — у Данилы Юрова.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась «Миннесота». Победный бросок на счету Матса Цуккарелло на 61-й минуте с передач Кирилла Капризова и Филипа Густавссона.

После этого матча «Миннесота» занимает 3-е место в таблице Запада с 63 очками в активе. «Баффало» — на 6-й позиции Востока с 57-ю баллами.