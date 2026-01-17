Автомобилист и Салават Юлаев готовятся к очередному матчу в регулярном сезоне КХЛ. Игра, назначенная на 17.01.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 14:30 по московскому времени.
Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Салават Юлаев — Автомобилист 4:1. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев с предлагаемым коэффициентом для ставки
2.25.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.
- Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Автомобилист:
- Ничья:
- Салават Юлаев:
Где смотреть онлайн Автомобилист — Салават Юлаев?
