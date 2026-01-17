Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский
Александр Андриевский globallookpress.com

«Матч сложился очень тяжело для нас.  Первый период дал толчок одной команде и направил нас вниз.  Четыре удаления — это очень много.  Во втором же "Ак Барс" грамотно воспользовался ситуацией, где мы переигрывали отрезки.  Казанцы были намного свежее, чем мы.

Настрой перед игрой у команды был хороший, ребята горели желанием реабилитироваться за прошлый матч.  Возможно, первый гол в раздевалку прибил окончательно.

Как нам забили второй гол?  С контратаки.  Третий?  С контратаки.  У нас много брака, потерь в средней зоне.  Тяжело у нас с техникой у игроков», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции.