Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Матч сложился очень тяжело для нас. Первый период дал толчок одной команде и направил нас вниз. Четыре удаления — это очень много. Во втором же "Ак Барс" грамотно воспользовался ситуацией, где мы переигрывали отрезки. Казанцы были намного свежее, чем мы.

Настрой перед игрой у команды был хороший, ребята горели желанием реабилитироваться за прошлый матч. Возможно, первый гол в раздевалку прибил окончательно.

Как нам забили второй гол? С контратаки. Третий? С контратаки. У нас много брака, потерь в средней зоне. Тяжело у нас с техникой у игроков», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции.