Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе в матче против СКА (2:1).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«По игре неплохо начали, первый период повели, второй период — удаление, это наша болезнь, она немножко отодвинула игру в нашу зону. В третьем периоде соперник взвинтили темп, ребята играли самоотверженно и добыли результат.

Попали в такую полосу, есть ребята травмированные, просели по эмоциям. Была перенесена игра с "Шанхайскими Драконами", думали, пауза пойдет на пользу, но в Магнитогорске был некрасивый результат. Ребята серьезно поговорили между собой, и мы с ними. Любой человек может сделать что‑то неправильно, но ключевой момент, как он это исправит. Сегодня добыли результат. Это самый главный результат этих трех игр, что команда реагирует. Команда — настоящие мужики, собираются после 0:9 и показывают результат», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

В активе СКА осталось 53 очка. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Сочинцы с 34 баллами идут десятыми.