Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о рекордном 1000-м очке нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева.

Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

«Рекорд Шипачёва — событие, которого ждали годами. Я думаю, что подобного рекорда мы будем ждать долго, если когда-то дождёмся.

Он по влиянию для КХЛ — как Уэйн Гретцки для НХЛ, они оба рекордсмены и там и там», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Напомним, что в матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Адмиралом» (2:1) Шипачев отдал голевую передачу. Этот результативный балл стал 1000-м в КХЛ, форварду первым удалось достичь такого показателя.