Российский комментатор Максим Стрекалов ответил на вопрос о том, кто из российских игроков может набрать 100 очков и более в текущем сезоне НХЛ.

Никита Кучеров globallookpress.com

«Пока что напрашиваются только два варианта: Никита Кучеров и Кирилл Капризов. Особенно на первом держится очень многое в атакующих действиях Тампы», — цитирует Стрекалова LiveResult.ru.

В настоящий момент в активе Никиты Кучерова из «Тампы-Бэй Лайтнинг» уже 67 очков по итогам 40 встреч. В активе форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова 52 очка после 47 игру. У Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс», который идет третьим из россиян, 50 очков в 46 матчах.