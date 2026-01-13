Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:0).

«Тяжёлая для нас была игра, мощный соперник, уверенный в себе, габаритный, много атакует, но наши ребята настроились дать бой, играли на победу. Друг другу помогали, здорово сыграл наш вратарь.

Мы идём от игры к игре, каждую игру пытаемся выиграть. Даже когда были поражения, команда играла не плохо, просто не получалось реализовывать моменты. Потихоньку коллектив матереет, появляется уверенность, и мы видим результат.

Сложно играть с "Ак Барсом", они знают, что делают. Много прессингуют, давят, сложно из-под этого прессинга выйти. Первый период с нашей стороны был более созидательный, второй уже сложно, дальняя скамейка, хорошая команда давит прессингует. Понятно, когда проигрываем 0-3, а потом выигрываем 4-3 — это здорово, обыграть 7-5 — это здорово. Зрителям такое нравится, когда матч зрелищный, но и такие победы как сегодня важны, когда надо потерпеть, напрячься.

Конечно, хочется большего счёта, может быть, кто-то и готовится к плей-офф, перестраивается, но когда игроки захотели, упёрлись и самоотверженно всё перекрывают — тут ничего не сделать и в плей-офф эта самоотверженность как раз и проявляется. А что смогут создать впереди, тут уже как получится, где-то лучше, где-то хуже.

Не было такого, что мы специально от обороны играли, тоже хотели больше в атаке, но противник мощный, заставлял нас обороняться», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 5-е место в таблице Востока с 49-ю очками в активе. В следующем поединке «Нефтехимик» встретится с «Барысом» 15-го января.