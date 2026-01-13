Официальный сайт клуба КХЛ «Шанхайские Драконы» объявил об уходе с поста главного тренера Жерара Галлана.

Жерар Галлан hc-dragons.com

«После консультаций с врачом команды и руководством клуба главный тренер "Шанхайских Драконов" Жерар Галлан решил покинуть свой пост и сосредоточиться на полном восстановлении своего здоровья. На данный момент состояние Жерара Галлана улучшилось. Мы просим средства массовой информации уважать право семьи Галлана на частную жизнь и не беспокоить по поводу комментариев», — сказано в заявлении клуба.

Пока временно команду возглавит Майк Келли. 62-летний специалист работал с китайским клубом с лета 2025 года. Также он известен по работе с «Рейнджерс», «Вегасом», «Флоридой», «Коламбусом» и сборной Канады.

С 30 декабря Галлан не появлялся на тренерской скамейке «Шанхайских Драконов».