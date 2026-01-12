«Виннипег» одержал победу над «Нью-Джерси» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Джетс» отличились Алекс Иафалло на 18-й минуте, Джонатан Тэйвз на 22-й минуте, Габриэль Виларди на 37-й и Таннер Пирсон на 46-й минуте.
У «Нью-Джерси» дублем отметился Коди Гласс, отличившись на 21-й и 28-й минутах. Еще одну шайбу забросил Нико Хишир на 19-й минуте.
После этого матча «Виннипег» занимает 15-е место в таблице Запада с 39-ю очками в активе. «Нью-Джерси» — на 13-й строчке Востока с 46-ю баллами.