Клуб КХЛ «Шанхайские Драконы» в ближайшее время может остаться без главного тренера.
По данным «СЭ», у наставника китайского клуба Жерара Галлана возникли проблемы со здоровьем. Он уже пропустил матч 30 декабря со СКА.
Во главе «Шанхайских Драконов» 62-летний Галлан встал летом 2025 года.
Ранее канадский специалист тренировал «Рейнджерс», «Вегас», «Флориду», «Коламбус» и сборную Канады.
Сейчас команда идет девятой на «Западе» с 43 очками. Следующий матч «Шанхайские Драконы» проведут 14 января на своем льду против СКА.