Клуб КХЛ «Шанхайские Драконы» в ближайшее время может остаться без главного тренера.

Жерар Галлан globallookpress.com

По данным «СЭ», у наставника китайского клуба Жерара Галлана возникли проблемы со здоровьем. Он уже пропустил матч 30 декабря со СКА.

Во главе «Шанхайских Драконов» 62-летний Галлан встал летом 2025 года.

Ранее канадский специалист тренировал «Рейнджерс», «Вегас», «Флориду», «Коламбус» и сборную Канады.

Сейчас команда идет девятой на «Западе» с 43 очками. Следующий матч «Шанхайские Драконы» проведут 14 января на своем льду против СКА.