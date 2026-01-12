Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Адмиралом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

Единственный гол у дальневосточников записал на свой счет Игорь Гераськин на 23-й минуте в большинстве.

У «зубров» шайбу забросил Алекс Лимож на 56-й минуте.

За 17 секунд до конца третьего периода нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз забросил победную шайбу. Ему ассистировал Вадим Шипачев. Этот результативный балл стал 1000-м для форварда в КХЛ.

После этого матча минское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 59-ю очками в активе. «Адмирал» — на последней 11-й позиции Востока с 34 баллами.