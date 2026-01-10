Вратарь «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар рассказал о своем невызове в сборную Словакии на предстоящие Олимпийские игры в Италии.

Патрик Рыбар globallookpress.com

«Со мной связывались из сборной, но мы решили, что я останусь здесь, с командой, потому что мы боремся за выход в плей-офф. Тем более что по поводу вызова четких правил между Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и КХЛ нет. Я остаюсь здесь», — цитирует Рыбара ТАСС.

Рыбар участвовал в Олимпийских играх 2022 года, где в составе национальной команды стал бронзовым призером соревнований.

Хоккейный олимпийский турнир начнется 11 февраля. Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.