Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков высказался о матче против «Сочи»(4:1).

Павел Десятков
Павел Десятков globallookpress.com

«Игра в целом складывалась в нашу пользу.  Мы повели в счете и делали правильные действия.  Соперник, конечно, очень много создал нам неудобств.  Был активен, агрессивен.  Моментами где‑то выручал наш вратарь.  Но довели до конца игру.  Хотя в конце большинство 5 на 3 надо реализовывать.  Идет в плюс, что мы выстояли 3 на 5 — там шансов немного было у соперника.  Но при игре 4 на 5 опять пропустили, к сожалению…

Мы смотрим на турнирную таблицу, и нам нечем хвалиться.  Потому ничего вам не скажу, не дам оценку.  Оценку дам конкретно по этому матчу.  Прошлая игра была неплохой с нашей стороны, этот матч тоже хороший.  Две игры до этого мы показывали неплохую игру, но не взяли очки.  Какая тут может быть оценка?  Наша оценка — это результат.  Раз результат не очень положительный, значит, и оценка не очень хорошая.  Но мы к ней стремимся.  Работаем и делаем всё, чтобы исправить ситуацию.  Считаю, мы сейчас находим свою игру, которая еще отрезками у нас была в ноябре.  К сожалению, ушло очень много времени на это всё», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» с 29 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции, «Сочи» (32) — 10-й.