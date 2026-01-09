Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков высказался о матче против «Сочи»(4:1).

Павел Десятков globallookpress.com

«Игра в целом складывалась в нашу пользу. Мы повели в счете и делали правильные действия. Соперник, конечно, очень много создал нам неудобств. Был активен, агрессивен. Моментами где‑то выручал наш вратарь. Но довели до конца игру. Хотя в конце большинство 5 на 3 надо реализовывать. Идет в плюс, что мы выстояли 3 на 5 — там шансов немного было у соперника. Но при игре 4 на 5 опять пропустили, к сожалению…

Мы смотрим на турнирную таблицу, и нам нечем хвалиться. Потому ничего вам не скажу, не дам оценку. Оценку дам конкретно по этому матчу. Прошлая игра была неплохой с нашей стороны, этот матч тоже хороший. Две игры до этого мы показывали неплохую игру, но не взяли очки. Какая тут может быть оценка? Наша оценка — это результат. Раз результат не очень положительный, значит, и оценка не очень хорошая. Но мы к ней стремимся. Работаем и делаем всё, чтобы исправить ситуацию. Считаю, мы сейчас находим свою игру, которая еще отрезками у нас была в ноябре. К сожалению, ушло очень много времени на это всё», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» с 29 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции, «Сочи» (32) — 10-й.