Стал известен список из 13-и голкиперов, которые претендуют на «Везину Трофи» по итогам сезона в НХЛ.
Напомним, что эта награда вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. В пятерке претендентов два российских голкипера — Андрей Василевский и Игорь Шестеркин.
Главные претенденты на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ:
1. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»);
2. Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш»);
3. Джейк Эттингер («Даллас Старз»);
4. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
5. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
6. Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз»);
7-8. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»);
7-8. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»);
9. Спенсер Найт («Чикаго Блэкхоукс»);
10-11. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»);
10-11. Карел Веймелка («Юта Мамонт»);
12. Брэндон Басси («Каролина Харрикейнз»);
13. Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).