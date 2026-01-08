Стал известен список из 13-и голкиперов, которые претендуют на «Везину Трофи» по итогам сезона в НХЛ.

Игорь Шестеркин — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игорь Шестеркин — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» globallookpress.com

Напомним, что эта награда вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.  В пятерке претендентов два российских голкипера — Андрей Василевский и Игорь Шестеркин.

Главные претенденты на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ:

1.  Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»);

2.  Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш»);

3.  Джейк Эттингер («Даллас Старз»);

4.  Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

5.  Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);

6.  Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз»);

7-8.  Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»);

7-8.  Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»);

9.  Спенсер Найт («Чикаго Блэкхоукс»);

10-11.  Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»);

10-11.  Карел Веймелка («Юта Мамонт»);

12.  Брэндон Басси («Каролина Харрикейнз»);

13.  Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).