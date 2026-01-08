Нападающий СКА Рокко Гримальди прокомментировал свою игру в текущем сезоне КХЛ.

Рокко Гримальди globallookpress.com

«У меня были свои взлёты и падения в начале сезона, пришлось адаптироваться к новым для себя условиям. Хоккей здесь во многом отличается от того, в который играют в Северной Америке. Поэтому требовалось какое-то время, чтобы научиться играть в этой системе. Надеюсь, я научился всему, чему должен был, и моя игра будет становиться лучше по мере нашего приближения к плей-офф. Это все, о чем можно просить. Очевидно, хочется сразу начать лучшим образом, но, когда дела налаживаются, ты надеешься только на то, что будешь в лучшей форме в самое нужное время — в плей-офф», — цитирует Гримальди «Чемпионат».

Американец набрал 26 (10+16) очков в 38 матчах.