Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш», который завершился победой его команды со счетом 4:2.

Никита Кучеров globallookpress.com

Кучеров продолжает свою впечатляющую серию, набирая 2+ очка в седьмом матче подряд. В 38 матчах текущего сезона он набрал 61 очко (20 голов и 41 передача), поднявшись на четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Ближайшей целью для Кучерова является достижение отметки в 63 очка, которую в этом сезоне установил Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс». Лидером бомбардирской гонки остаётся нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон с 74 очками.

Кучеров дважды становился обладателем Кубка Стэнли вместе с «Тампой», которая выбрала его на драфте в 2011 году под 58-м номером общего рейтинга.